Deux ans de prison pour «agression»

Le tribunal correctionnel de Sidi Bel Abbès vient de prononcer une peine de deux années d’emprisonnement assortie d’une amende de 80 000 dinars à l’encontre de deux individus pour «coups et blessures volontaires» portés outrageusement à deux percepteurs de l’agence locale de la Société de distribution de l’électricité et du gaz.

Lors de l’audience, les mis en cause, dont l’un est en fuite, ont été reconnus coupables d’agression caractérisée commise à l’aide d’armes blanches contre les fonctionnaires pendant l’exercice de leur fonction, qui n’est autre que le recouvrement périodique des frais de consommation d’électricité et de gaz. Atteintes de graves blessures corporelles, les victimes ont présenté des certificats d’incapacité de travail de 15 jours. Outre leur incarcération, les assaillants se sont vu infliger, en guise de dommages et intérêts, le paiement d’une somme de 200 000 dinars pour réparer les préjudices subis par les victimes.