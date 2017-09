Des trousseaux scolaires au profit de 1500 orphelins

Réagissez

Plus de 1500 orphelins issus des différentes communes de la wilaya de Sidi Bel Abbès bénéficieront de trousseaux scolaires en prévision de la rentrée des classes 2017-2018. Collectés, au fur et à mesure, par le bureau de l’association caritative Kafil El Yatim, ces dons émanant principalement de bienfaiteurs particuliers seront remis dès aujourd’hui aux jeunes bénéficiaires. L’opération d’aide qui sera supervisée par les représentants de l’association activant, pour l’heure, dans une quarantaine de communes, fait suite à un recensement effectué préalablement, de concert avec les élus locaux. Installée officiellement en janvier 2016, l’association Kafil El Yatim qui œuvre fondamentalement sous le sceau du bénévolat, s’est fixé pour mission d’apporter aide et assistance aux orphelins en contribuant, autant que faire se peut, à l’amélioration graduelle de leur situation sociale (scolarité, soins, formation, etc.).