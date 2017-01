Des travailleurs de l’Institut des grandes cultures manifestent

Réagissez

Des dizaines de travailleurs de l’Institut technique des grandes cultures (ITGC) de Sidi Bel Abbès ont observé, hier, un sit-in devant le siège de leur direction, sis sur la route de Tlemcen, pour protester contre les récentes mesures disciplinaires ayant touché plusieurs de leurs collègues.

Selon le représentant du syndicat UGTA de l’ITGC, le conflit, qui perdure depuis 6 mois entre la direction de l’institut et le collectif des travailleurs, a pratiquement paralysé l’activité de cet institut agricole. Les protestataires reprochent notamment aux gestionnaires de l’institut le «non-respect» des dispositions régissant la fonction publique, le recours «abusif» aux sanctions et les retenues sur salaire contre plusieurs salariés et l’absence de toute perspective de développement de l’institut. «L’activité de l’institut a été réduite à sa plus simple expression en raison du climat conflictuel qui s’est instauré depuis plusieurs mois au sein de cette structure», indiquent les protestataires. L’ITCG a connu, au mois d’octobre dernier, une grève de 8 jours pour les mêmes motifs, au cours de laquelle une plate-forme de revendications socioprofessionnelles a été adressée à la tutelle. Les travailleurs de l’ITGC ont réclamé, hier, l’intervention des pouvoirs publics pour trouver une solution aux problèmes auxquels sont confrontés une quarantaine de travailleurs, tout en menaçant de reconduire leur action de protestation dans les semaines à venir.