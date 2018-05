Des policiers formés au langage des signes

Réagissez

Quelque 40 fonctionnaires de police issus des différentes sûretés implantées dans la wilaya de Sidi Bel Abbès viennent de décrocher leur diplôme de formation en langage des signes.

Une formation d’une durée de six mois qui leur a été dispensée à l’Ecole des sourds-muets de Sidi Bel Abbès, par des cadres spécialisés dans l’enseignement du langage des signes, un mode de communication que les policiers utiliseront à bon escient pour «être à l’écoute» de cette catégorie sociale.

Le cycle d’apprentissage du langage des signes a permis aux agents de s’imprégner d’une somme de connaissances se rapportant aux techniques de base de cet outil de communication (expression gestuelle, mimique, etc.) qui leur permettra d’accueillir, au siège des sûretés, les sourds-muets et autres malentendants en vue d’une meilleure compréhension de leurs doléances, et, partant, d’une prise en charge conséquente de leurs préoccupations. Unique en son genre à Sidi Bel Abbès, l’initiative prise en faveur de cette frange de la population locale sera, sans nul doute, fortement appréciée par les sourds-muets qui, à coup sûr, se sentiront, un tant soit peu, mieux insérés dans l’environnement social. Une raison évidente pour que cette heureuse initiative soit généralisée progressivement à l’ensemble des institutions et organismes publics de la wilaya.