Des femmes artisanes s’organisent

Réagissez

Mettant à profit leur participation à l’exposition organisée par la Chambre d’artisanat et des métiers de Sidi Bel Abbès, à l’occasion de la Journée nationale de l’artisan, des femmes artisanes ont fait état de diverses contraintes d’ordre organisationnel qui, à leurs yeux, ont pour effet de ralentir le développement des filières artisanales pourtant encouragées par les pouvoirs publics. Elles ont principalement cité, dans ce contexte, l’insuffisance, voire le manque, de matières premières qui, précisent-elles, non sans un brin d’amertume, sont, bien souvent, inaccessibles au regard de leurs prix exorbitants. Elles ont, par ailleurs, axé leurs propos, sur l’absence de «locaux-ateliers» qui leur permettraient de mieux s’organiser pour promouvoir davantage leurs produits et contribuer, ainsi, à la valorisation de l’artisanat et des métiers traditionnels dans leur ensemble. L’autre point non moins important soulevé par les exposantes est pratiquement lié à l’inexistence de circuits de commercialisation (marchés, sites d’exposition-vente, etc.) à même de favoriser l’écoulement des articles d’artisanat. .