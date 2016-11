Des étudiants en médecine dénoncent les conditions de formation

Réagissez

Des étudiants de quatrième année de chirurgie dentaire de la faculté de médecine de Sidi Bel Abbès ont initié une action de protestation qu’ils justifient par la dégradation continue de leurs conditions de formation. Ils déplorent, dans ce contexte, l’état de précarité qui affecte particulièrement les équipements et les instruments de soins (fauteuils dentaires, etc.) qui sont devenus, à leurs yeux, irrémédiablement obsolètes.

Une situation qu’ils n’hésitent pas à qualifier de «lamentable» eu égard à ses inévitables répercussions sur leur cursus universitaire. Apparemment déterminés à maintenir leur mouvement de contestation, les étudiants ont, de ce fait, revendiqué le renouvellement impératif des équipements et matériels de travail de la clinique dentaire rattachée à la faculté de médecine.