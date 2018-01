Des élèves désertent leur lycée en raison de l’absence de chauffage

Réagissez

Ne pouvant plus supporter, en cette période hivernale, le froid qui prévaut dans leurs salles de classe, les élèves du lycée Tayeb Belguendouz de Ben Badis, localité distante d’une cinquantaine de kilomètres de Sidi Bel Abbès, ont décidé d’interrompre leurs cours pour réclamer fermement l’installation urgente d’un chauffage. Portée depuis longtemps à la connaissance des responsables et élus locaux, cette carence que d’aucuns qualifient d’«injustifiable», n’a pas été prise en charge à ce jour, au grand dam des jeunes protestataires. Les multiples doléances formulées, tant par les élèves que par leurs parents, sont restées sans écho. Une raison qui a poussé les lycéens à opter purement et simplement pour un arrêt des cours, devenu à leurs yeux l’unique alternative pour se faire entendre. Si elle venait à perdurer, la cessation des cours risquerait, à terme, de pénaliser fortement les élèves, particulièrement ceux préparant le baccalauréat.