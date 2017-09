Des écrans géants pour une communication au service de la collectivité

Réagissez

L’Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) dotera l’APC de Sidi Bel Abbès d’écrans d’affichage «grand format», dans le cadre du lancement d’un système d’information au service de la collectivité. C’est ce qu’a indiqué le PDG de l’ENIE, M. Bekkara, lors de l’inauguration de la foire de la production locale, qui se tient du 14 au 23 septembre à la salle omnisports du stade du 24 Février. Ces écrans «grand format», produits dans les ateliers du complexe électronique, font partie d’une large panoplie d’équipements électroniques destinés aux collectivités locales. «Nous accompagnons déjà depuis plusieurs années les collectivités locales dans la promotion des énergies propres, et ce, à travers l’installation de panneaux d’éclairage photovoltaïques pour l’éclairage public», a précisé M. Bekkara, en marge de ce Salon organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de la Mekarra (CCIM).

L’installation de ces écrans aura l’avantage de mettre à la disposition des citoyens de la ville des informations utiles, constamment actualisées, portant sur les activités culturelles, institutionnelles, sportives et économiques de la ville, expliquent les initiateurs de cette démarche. «Il s’agit surtout, à travers cette démarche, d’informer les citoyens de manière constante et efficiente sur l’actualité de la ville et des nouvelles dignes d’intérêt», ajoutent-ils. Car les écrans installés, par le passé, sur les frontons du Théâtre régional, les cinémas Tessala et Amarna n’ont servi qu’à faire retransmettre, occasionnellement, des matchs de football ou à faire défiler des images en boucle d’aucune utilité. «Avec le temps et face à l’indifférence générale, ces écrans se sont transformés en un simple objet urbain sans aucune incidence publique», observe un habitué de la place du 1er Novembre. D’où l’intérêt d’optimiser l’exploitation de ces écrans, anciens et nouveaux, à travers des contenus au seul service de la collectivité.