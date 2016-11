Des caves insalubres transformées en logements

Réagissez

Le service chargé du contentieux relevant de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Sidi Bel Abbès fait face, depuis quelque temps, à une vague de personnes qui, faute de logis, n’ont pas hésité à investir illicitement des caves d’immeubles, où elles ont élu domicile.

Ces indus occupants et leurs familles ont été recensés particulièrement dans la cité des 1500 Logements (ex-Sorecor), un îlot urbain abritant un ensemble d’immeubles informes qui ont été édifiés au pas de charge dans les années 1980. Une époque où, au plus fort de la crise du logement, les pouvoirs publics optaient, le plus souvent, pour les fameux «bâtiments préfabriqués».

Pour endiguer ce phénomène d’occupation clandestine des caves d’immeubles qui, du reste, ne répondent aucunement aux conditions minimales d’habitat (exiguïté, manque d’aération, humidité, prolifération de bestioles, etc.), le service précité a eu recours à de multiples procédures, allant des mises en demeure aux actions en justice intentées contre les squatters qui, au-delà du caractère délictueux de leurs actes, restent potentiellement exposés aux risques de maladies découlant de l’insalubrité des lieux. Il est, cependant, utile de signaler que le phénomène du squat, qui s’est insidieusement propagé à Sidi Bel Abbès, a touché également bon nombre de locaux destinés initialement à l’insertion des jeunes dans la vie active.