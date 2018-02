Des associations s’intéressent aux projets écologiques

Réagissez

L’association Jeunesse Volontaire a clôturé, hier, une formation de cinq jours en gestion de cycle de projet (GCP) organisée au profit d’une quinzaine d’associations issues des wilayas de l’Ouest du pays.

Ce cycle de formation a réuni, au niveau de l’école régionale de football, les acteurs associatifs des wilayas de Tiaret, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Aïn Témouchent, Oran et Saida, et ce dans le cadre du projet de coopération algéro-belge d’appui à la gestion intégrée des déchets (AGID). «Cette formation a pour objectif d’initier les cadres associatifs au montage de projets de développement afin de les préparer à être des partenaires actifs dans le cadre du développement local», explique M. Ayadoun, président de l’association Jeunesse Volontaire.

Cette formation, encadrée par l’expert Naït Hamoud Mohamed, a notamment permis aux participants de «développer leurs capacités de management de projets écologiques», a-t-il précisé.

La formation a été consacrée, en outre, aux techniques d’animation de stands pour une gestion intégrée des déchets, ainsi que la sensibilisation du grand public quant au respect de l’environnement, le tri sélectif et le compostage.

Le projet AGID a, pour rappel, été mis en œuvre en 2016 dans trois wilayas de l’ouest du pays : Sidi Bel Abbès, Mascara et Mostaganem. Il s’étale jusqu’à la fin du 1er semestre 2019 et est conjointement financé par la partie algérienne (1 milliard de dinars) et le partenaire belge (coopération technique belge) à hauteur de 11 millions d’euros.