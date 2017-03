De belles œuvres réalisées au profit des enfants autistes

Réagissez

L’école primaire Mohamed Tissaoui de Sidi Bel Abbès a abrité, jeudi, une inédite et non moins intéressante exposition-vente de travaux manuels (objets décoratifs, maisons miniatures, etc.) confectionnés par les élèves de l’établissement pour venir en aide aux enfants autistes. Première du genre, l’initiative se veut, d’abord, un authentique geste de soutien et de solidarité avec les enfants atteints de cette pathologie, puisque les recettes de cette exposition sont destinées précisément à œuvrer, de fort belle manière, à la concrétisation d’un projet portant sur la réalisation d’un centre d’accueil et de prise en charge de cette frange infantile. Fortement appréciée dans les milieux éducatifs, cette action, diront les organisateurs de l’exposition, «revêt une portée symbolique hautement significative, dans la mesure où elle consacre les valeurs de solidarité et d’entraide, qui demeurent profondément ancrées dans notre société».