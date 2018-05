Dans le viseur des grosses cylindrées

Réagissez

Libre de tout engagement, l’enfant prodigue de Relizane et fils de l’une des gloires du RCR des années 80, Habib Bouguelmouna, le goléador de l’USMBA et détenteur de la dernière coupe d’Algérie, fait parler de lui et semble intéresser les grosses cylindrées de la première Ligue du championnat Mobilis. En effet, l’on apprend de l’entourage de cet attaquant racé que les Hammar, Baba, Arama, Kaci Saïd et Serrar, respectivement dirigeants de l’ESS, MCO, CSC, MCA et USMA, ont tous manifesté leur intention d’enrôler Habib.

«Notre enfant est parmi nous et profite de son repos avant de se pencher sur les offres. Tous les paramètres seront pris en considération avant de se fixer sur sa future destination. Habib est un international et est très intéressé par le projet sportif qui lui assure la progression et la perfection. Le volet financier n’est pas à négliger», a affirmé Guessoum, son frère.

Cela dit, le concerné s’est montré indigné, voire outré, par l’interférence de ceux qu’il qualifie de «magouilleurs». «Jusque-là, je n’ai engagé aucun manager pour s’occuper de mes affaires», a-t-il souligné, en dénonçant l’implication de certains supposés managers dans ses contacts. «Je signe et je persiste, je suis seul responsable de mon futur choix», a-t-il tempêté.

Au sujet de l’USMBA, le club avec qui il a réalisé des exploits, dont une convocation pour l’EN locale et une coupe d’Algérie, notre interlocuteur semble tout de même déçu par l’attitude des responsables.

«Nous nous sommes donnés à fond, nous avons beaucoup sacrifié pour ce club pour surtout le maintenir en Nationale 1, mais, depuis la fin du championnat, tout le monde semble nous tourner le dos, on n’a même pas daigné avoir de nos nouvelles, c’est injuste! Alors que je suis ciblé par plusieurs clubs, dont des Tunisiens, des Saoudiens, des Qataris, en plus des grands calibres de notre championnat, la direction de l’USMBA reste malheureusement muette, c’est une ingratitude».