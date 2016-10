Clôture du festival du théâtre professionnel

Réagissez

Plusieurs troupes théâtrales prennent part au festival du théâtre professionnel de Sidi Bel Abbès qui s’est ouvert, jeudi, avec le spectacle Nawafid de la coopérative El Nokta d’Oran, et dont le texte a été écrit par Ali Nacer avec une mise en scène de Moulay Meliani Mohamed. Hdar de l’association culturelle El Moudja (Mostaganem) et Otail de l’association El Nawaris (Blida) ont été présentées, jeudi, au théâtre régional de Sidi Bel Abbès.

Pour le commissaire du festival, Hassan Assous, cette 10ème édition du festival constitue «une retrouvaille d’excellence» pour les amateurs du 4ème art en dépit du nombre réduit de troupes théâtrales et de personnalités artistiques participantes. Le jury de cette 10ème édition est composé de comédiens et d’académiciens dont Brahim Hachemaoui, Kada Bensmicha, Nawal Djeriou, Azzouz Benamar et Belil Chahid. Pour cette édition, 5 troupes seulement sont inscrites en compétition officielle en raison des restrictions financières imposées aux organisateurs. Les spectacles sont suivis de débats le jour suivant par des spécialistes et amateurs du 4ème art.

Le programme de cette édition, c’est qu’elle ne comportera pas, selon M. Assous, de spectacles en off, encore moins des activités d’animation dans les communes et dans certaines structures publiques (hôpitaux, pénitenciers, écoles…), comme cela se faisait auparavant. La cérémonie de clôture de ce festival, prévue aujourd’hui, verra la présentation du spectacle Atiaf wa Rokia produit par l’association Théâtre des jeunes et enfants Sidi Lahcen sur un texte et une mise en scène de Dine El Hannani Djahid.