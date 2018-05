Aéroclub de Sidi Bel Abbès : Plantation d’arbres en hommage aux victimes du crash de Boufarik

Réagissez

L’opération «Un martyr, un arbre», parrainée par de nombreux donateurs, s’est concrétisée, hier, au niveau de l’aéro-club de Sidi Bel Abbès, où 257 cyprès ont été plantés par des dizaines de citoyens bénévoles.

Cette campagne de plantation, supervisée par l’association Jeunesse volontaire, en collaboration avec la Conservation des forêts de Sidi Bel Abbès, se veut un hommage aux victimes du crash de l’avion militaire de Boufarik, dans la wilaya de Blida, survenu le 11 avril 2018. Ce drame a, rappelons-le, fait 257 victimes, dont 10 membres d’équipage, selon le ministère de la Défense nationale (MDN).

Selon Sid Ahmed Ayadoun, président de l’association écologique Jeunesse volontaire, l’acquisition de cyprès et les travaux de préparation du sol n’auraient pas pu se faire sans l’adhésion de nombreux donateurs, d’associations et de représentants d’institutions publiques. «Cette action hautement symbolique vise à rendre hommage aux victimes du crash de Boufarik et à honorer leur mémoire», souligne l’un des participants à l’opération «Un martyr, un arbre».

70 personnes recherchées arrêtées en un mois

Alors qu’ils couraient toujours, soixante-dix individus recherchés par la justice ont été arrêtés durant le mois d’avril dernier par la police judiciaire de Sidi Bel Abbès. Impliqués dans divers actes délictueux, les mis en cause ont été appréhendés lors de multiples opérations de contrôle et de vérification (examen de situation) conjuguées à une série d’opérations «coup-de-poing» ayant ciblé inopinément les différents quartiers dits «sensibles» de Sidi Bel Abbès.

Des sites qui, à l’évidence, sont devenus, au cours de ces derniers temps, de véritables nids de délinquance. Déférés devant le parquet de Sidi Bel Abbès, vingt prévenus ont été mis en détention préventive, tandis que cinquante autres ont été assujettis à la procédure de citation directe.

Il y a lieu de signaler que, durant la même période, les éléments de la sûreté ont eu à traiter 293 affaires de droit commun, dans lesquelles ont été impliqués 324 individus, dont 95 ont été écroués, le reste ayant bénéficié de la citation directe.