A quand l’ouverture du stade des Trois Frères Amarouche ?

Le stade des Trois Frères Amarouche risque de ne pas rouvrir ses portes de sitôt malgré l’achèvement, en décembre 2016, des travaux de pose d’une nouvelle pelouse synthétique de dernière génération.

En conséquence, plusieurs clubs de football de la wilaya de Sidi Bel Abbès seront contraints, avec l’entame des championnats des différentes divisions, de disputer leurs matchs sur d’autres terrains à la pelouse dégradée. La non-réception des travaux de pose de la pelouse en raison de nombreuses contraintes d’ordre bureaucratique compromet sérieusement son homologation pour la nouvelle saison 2017-2018, selon un membre de la ligue de wilaya de football. Malgré leur conformité avec les exigences du cahier des charges établi par l’APC, les travaux de renouvellement de la pelouse n’ont pas été réceptionnés «pour une question de procédure», indique un responsable de l’Assemblée communale. Selon lui, plusieurs réunions tenues récemment en présence des représentants des entreprises de réalisation et des responsables de l’APC et de la daïra ont abouti à une série de recommandations afin de régulariser la situation et permettre de réceptionner le projet. Malgré ces recommandations, les blocages semblent tenaces. Dans le milieu sportif local, la non-homologation du stade des Trois Frères Amarouche risque de pénaliser sérieusement un grand nombre de clubs, en sus des catégories jeunes de l’USM Bel Abbès. Coincés entre les impératifs du championnat et un problème d’ordre procédural qui n’incombe nullement aux entreprises de réalisation, les jeunes footballeurs de la wilaya sont, à l’évidence, les principaux otages de ce blocage.