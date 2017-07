Réagissez

Le premier semestre de l’année 2017 aura été particulièrement laborieux pour les différentes unités opérationnelles relevant de la Protection civile de Sidi Bel Abbès.

Selon un bilan chiffré établi par cette dernière, les éléments de ce corps ont eu à intervenir dans 398 accidents de la circulation qui se sont soldés par la mort de 18 personnes, tandis que 487 autres ont été atteintes de blessures à divers degrés. Parallèlement, les plongeurs de la Protection civile ont repêché les dépouilles de 6 personnes qui gisaient dans des plans d’eau, tels que les bassins d’irrigation agricole, les rivières et les retenues collinaires.

Durant la même période, la tâche a été tout aussi ardue pour les sapeurs-pompiers, qui ont dû effectuer 9564 interventions visant notamment l’évacuation des malades et des victimes d’accidents domestiques et l’extinction d’incendies. Pour endiguer, autant que faire se peut, les risques d’accidents sous leurs diverses formes, les services de la Protection civile ont mis en application un vaste programme d’information et de sensibilisation au profit du grand public (automobilistes, riverains des sites forestiers, vacanciers, etc.) auquel sont prodigués divers conseils de prudence et autres mesures de précaution préventives.