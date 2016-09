5 écoles, 2 CEM et 1 lycée en renfort à Sidi Bel Abbès

Réagissez

La mise en service de 8 nouvelles infrastructures éducatives a été pratiquement le fait saillant de la rentrée des classes 2016-2017 à Sidi Bel Abbès, où plus de 150.000 élèves ont pris, dimanche matin, le chemin de l’école.

Dotés de tous les équipements pédagogiques et didactiques nécessaires à leur fonctionnement, les établissements se subdivisent en 5 écoles primaires, 2 CEM et un lycée dont l’ouverture devrait, selon une source du secteur de l’éducation, alléger les surcharges enregistrées dans certains établissements. A cela s’ajoute une vingtaine de salles de classe nouvellement réalisées consécutivement aux travaux d’extension qui ont ciblé quelques écoles primaires.

En termes de statistiques, le taux d’occupation moyen oscillerait entre 25 et 30 élèves par classe. Des chiffres qui, selon la même source, se rapprochent des normes requises. L’encadrement de la population scolaire qui a été renforcé, cette année, par le recrutement de 625 instituteurs et professeurs, sera assuré par un effectif de 7550 enseignants répartis entre les cycles primaire, moyen et secondaire. A cela, quelque 40 000 élèves issus des franges sociales les plus vulnérables bénéficieront, cette année, de la prime de scolarité.

En termes financiers, un montant global de 120 millions de dinars a été affecté à cette opération de solidarité qui a été précédée d’une minutieuse enquête ciblant la situation sociale et familiale des élèves. Parallèlement à cette initiative menée tambour battant par les différentes communes, secondées par les services de l’action sociale, une opération prévoyant la distribution de 39 000 trousseaux scolaires a été intégrée dans le même programme de solidarité qui, selon une source locale, vise, en grande partie, les enfants des zones déshéritées du sud de la wilaya. Il est, cependant, utile de signaler que la tranche des élèves nécessiteux représente, cette année, une proportion avoisinant le tiers de la population scolaire qui compte un effectif prévisionnel global de 150 000 élèves.