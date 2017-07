45 hectares de forêt ravagés par le feu depuis le début de l’été

Réagissez

Signe révélateur de l’aggravation des incendies qui menacent, en cette période caniculaire, le patrimoine forestier de Sidi Bel Abbès, la fameuse colonne mobile des sapeurs-pompiers a été déployée, pour la première fois, cet été, pour circonscrire un important incendie qui s’est déclaré, jeudi dernier, dans la forêt de Bouzoulay, un site particulièrement névralgique situé près de la localité de Télagh. Compte tenu de l’envergure de la tâche, ladite colonne qui se compose d’une soixantaine de soldats du feu fortement équipés, est également appuyée par les différentes unités de la Protection civile implantées dans les communes voisines. Une telle option est d’autant plus impérative qu’elle s’explique par le caractère fort sensible du site en proie aux flammes, dont l’ampleur, la proximité et les risques de propagation (sirocco, canicule) constituent une réelle menace pour les immenses et non moins importants massifs forestiers qui ceinturent la localité de Télagh, où est précisément installée, chaque été, la colonne mobile. En attendant l’évaluation des dégâts occasionnés par le sinistre, il est utile de signaler que plusieurs foyers d’incendie ont été enregistrés, mardi et mercredi derniers, dans les forêts de Hoceïba, Taouzizine et Aïcha, situées, respectivement, dans les communes rurales de Moulay Slissen, Oued Sebâa et Merrine. Soit, une vingtaine de départs de feu survenus depuis le début de la saison estivale, qui ont ravagé quelque 45 hectares de forêt, maquis et autre broussaille. Il y a lieu de préciser que le patrimoine forestier de la wilaya de Sidi Bel Abbès s’étale sur une superficie globale de 203 000 hectares.