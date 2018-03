400 cancéreux pris en charge en sept mois

Réagissez

Le centre de lutte contre le cancer (CLCC) de Sidi Bel Abbès, inauguré au second semestre de l’année 2017, a reçu, depuis le mois de septembre dernier, plus de 400 patients atteints de cette pathologie.

La journée de sensibilisation sur le cancer organisée lundi à l’hôtel Eden, à l’initiative de la direction de la Santé et du CHU de Sidi Bel Abbès, a fait ressortir que la prévalence de cette pathologie était plus observée chez la gent féminine, notamment pour ce qui est du cancer du sein. Pour de nombreux intervenants, les femmes sont les plus motivées à se faire diagnostiquer comparativement aux hommes, et grâce au traitement assuré aux malades, notamment ceux qui viennent pour les tests de dépistage. Selon les chiffres avancés lors de cette journée, le service anti-cancer du CHU de Sidi Bel Abbès a dépisté quelque 630 cas de cancer durant la période allant de 2012 à 2015. Les responsables du CLCC précisent, par ailleurs, que 269 consultations en radiothérapie ont été effectuées depuis septembre dernier.