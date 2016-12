300 commerçants réclament des indemnisations

Réagissez

Le manque à gagner subi, parfois lourdement, par les commerçants riverains de la fameuse ligne du tramway de Sidi Bel Abbès fait, depuis quelque temps, l’objet d’une estimation financière confiée à un comité de pilotage polyvalent dont les membres sont issus de divers secteurs.

Ciblant, pour l’heure, quelque 300 demandes d’indemnisation, un chiffre appelé à s’accroître dans les prochains jours, la procédure d’évaluation à laquelle s’attelle le comité s’appuie précisément sur le degré du préjudice auquel ont été exposés les commerçants dont certains ont été contraints de fermer boutique, alors que d’autres ont purement et simplement délocalisé leurs activités pour s’installer dans des zones urbaines apparemment plus clémentes en termes de rentabilité commerciale. C’est le cas de ce gérant d’une grande surface qui, face au ralentissement drastique de son commerce et la réduction considérable de la clientèle, a dû se résoudre à quitter les lieux pour activer dans un site vraisemblablement moins contraignant.

Le processus d’étude et de traitement de l’ensemble des dossiers d’indemnisation déposés, au fur et à mesure, par les commerçants devrait, croit-on savoir, prendre fin bien avant la livraison du tramway prévue le16 avril prochain, une date qui, du reste, coïncide singulièrement avec la Journée nationale du savoir. Pur hasard du calendrier ou volonté affichée de marquer l’événement par le lancement officiel de ce nouveau mode de transport en commun appelé à desservir plusieurs zones urbaines de la capitale de la Mekerra.