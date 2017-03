Zelfana : 300 000 curistes par an

Réagissez

Zelfana, oasis thermale située à 70 km au nord-est de Ghardaïa, enregistre une affluence record de touristes nationaux et étrangers venus des quatre coins du pays, à la faveur des vacances scolaires. Quelque 300 000 curistes y sont recensés chaque année, profitant des eaux thermales et de longues promenades dans les palmeraies.

Elle ne compte pourtant qu’une dizaine d’hôtels pour recevoir tout ce beau monde. Zelfana, synonyme d’abondance et de villégiature, pays de la datte et du fromage de terroir, important centre de collecte de lait de chèvre, elle devrait son nom, selon une légende bien ancrée, à une citation de ses premiers habitants de la tribu des Chaambas, qui, découvrant de l’eau après plusieurs mois de soif, se sont félicités par «Hamdoulah, zal el fana» littéralement «Louange à Dieu, nous sommes épargnés, le désastre a été évité». C’est en 1947 que Zelfana a connu son premier forage d’eaux thermales.

Depuis, la petite oasis a connu une grande activité urbanistique et démographique, avec une population venue de Metlili, Ghardaïa, Laghouat et Ouargla. Agropastorale par excellence, elle reste la première parmi toutes les stations thermales du sud du pays de par son emplacement stratégique et la qualité de ses eaux limpides aux propriétés spécifiques, susceptibles d’assurer une remise en forme rapide avec ses 54°C soufrées et légèrement jaunâtres. Ses eaux sont très riches en sels minéraux apaisants, surtout le chlorure et le sodium, qui attirent les patients souffrant de maladies nerveuses, respiratoires, rhumatismales, avec une prédilection dermatologique certaine.

Manque d’investissements

En 2012, la wilaya annonçait le lancement de 17 projets touristiques d’une capacité d’accueil de 1300 lits pour un investissement global de 10 milliards de dinars. Une zone d’extension touristique d’une superficie de 90 ha a bien été mise à la disposition des investisseurs, de nombreuses infrastructures de service, telles que des équipements récréatifs, culturels et sportifs, des hôtels et même une station thermale aux normes internationales sont envisagés et attendent des investisseurs potentiels. Pour l’heure, Zelfana compte de nombreux centres familiaux construits par différentes entreprises ou œuvres sociales qui profitent aux curistes.