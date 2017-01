Réagissez

L’ouverture d’un bureau de poste dans le village de Zaouiet Sidi Moussa, à 7 km du chef-lieu de la commune de Bordj Omar Driss, semble une nécessité absolue pour les habitants de cette localité.

L’unique bureau de poste que compte la commune de Bordj Omar Driss, 700 km au nord d’Illizi, et qui n’est pas doté d’un distributeur automatique de billets, ne répond plus aux attentes des interminables files d’attente des habitants des trois grandes agglomérations que compte cette ville, à savoir Zaouiet Sidi Moussa, El Khardja et la nouvelle zone urbaine, qui connaît un boom démographique sans précédent.

La direction de wilaya d’Algérie poste est vivement sollicitée par ces clients afin d’ouvrir une agence postale de proximité dans la localité de Zaouiet Sidi Moussa.