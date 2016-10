Réagissez

Célébration de la journée nationale de la presse

La 4e édition de la Journée nationale dédiée à la presse, une journée décrétée le 3 mai 2013 par le président de la République, a été fêtée comme il se doit au siège de la radio régionale du Tassili, en présence des autorités locales, civiles et militaires, à leur tête le wali d’Illizi, Attalah Moulati. L’ambiance était conviviale durant cette cérémonie, organisée conjointement entre le bureau de wilaya de l’Union nationale des journalistes algériens et la radio locale. Durant leurs discours prononcés à l’occasion, les hôtes de la radio ont souhaité une bonne continuation aux journalistes locaux de différentes organes de presse, qui œuvrent à donner au citoyen l’information de proximité qu’il cherche. Les organisateurs ont honoré l’ex-wali, Ali Madoui, journaliste de formation, où son mot a touché plus d’un. Il a appelé les journalistes locaux à relever le défi à l’instar des moudjahidine qui ont déclenché la Révolution de Novembre dont on fêtera la 62e anniversaire cette année.

Durant cette occasion aussi, quatre journalistes ont été récompensé : Mounir Sanati, Berrahmoun Touahria, Abdelouaheb Boukhezza et Brahim Belkhir, pour leur travail et leur dévouement dans l’accomplissement de leur noble mission. La sûreté de wilaya d’Illizi a par ailleurs organisé, hier après-midi, une réception en l’honneur des correspondants de la presse locale. Par ce geste symbolique la police veut partager la joie de cet événement avec la famille de presse locale qui reflète les efforts de cette institution sécuritaire dans sa lutte contre les fléaux sociaux et toutes formes de criminalité. Un match de football regroupant les équipes des deux parties a eu lieu à la veille de cette cérémonie. Des tableaux d’honneur en signe de reconnaissance aux efforts fournis par cette corporation ont été remis nominativement.





L’association de wilaya des chasseurs d’Alger en visite à Djanet

L’Association environnementale des chasseurs de la wilaya d’Alger a entamé, la semaine dernière, une visite de travail et de sensibilisation au profit de la commune de Djanet, 400 km au sud d’Illizi. Intervenant sur les ondes de la radio locale, Mohamed Saoudi, président de ladite association, a déclaré : «Notre association a pour objectif essentiel la protection de l’environnement et la préservation des espèces protégées ainsi que leur écosystème, et ce, en collaboration avec les autorités locales et les institutions concernées.» Et d’ajouter : «Nous avons organisé des séances de travail et de sensibilisation au profit des chasseurs de la région en vue de vulgariser les directives et les textes réglementaires régissant ce domaine surtout lorsque l’on sait que le Tassili n’Ajjers comporte plusieurs espèces protégées mondialement et leur préservation nécessite l’implication de tous.»



Un procès à distance via la vidéoconférence à la Cour d’Illizi

Une première dans les annales des cours d’Illizi et d’El Oued. Un détenu de la prison d’Illizi, impliqué dans deux affaires, a été auditionné et jugé à distance, mercredi matin, par visioconférence avec la cour d’El Oued. Cette expérience entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de modernisation du secteur de la Justice conformément aux dispositifs prévus dans la loi n°15-03 du 1er février 2015, relative à la modernisation de la justice. L’utilisation de la visioconférence permettra d’alléger et d’accélérer les procédures de jugement des détenus et de rapprocher davantage cette institution du citoyen, mais également et surtout d’épargner aux forces de sécurité de longs déplacements de détenus et les risques y afférents. Il est utile de signaler, enfin, que tous les équipements et supports technologiques nécessaires au bon déroulement dudit procès ont été mis en place pour éviter toute coupure.





250 arbustes seront plantés à Bordj Omar Driss

250 arbustes seront plantés au niveau de différentes institutions et établissements scolaires de cette merveilleuse ville saharienne, située à 700 km au nord d’Illizi, et ce, pour fêter la Journée nationale de l’arbre, qui intervient le 25 octobre de chaque année. Une initiative initiée par la Conservation locale des forêts et l’association Poumon vert pour la préservation de l’environnement, avec pour objectif essentiel de redonner à la nature son manteau vert et d’inculquer la culture environnementale au sein de la société locale, notamment aux écoliers de cette région. Rencontré à l’hôpital de cette ville, Sebti Dirar, conservateur local des forêts, a déclaré : «Le lancement de cette action écologique de proximité, qui coïncide avec la célébration de la Journée nationale de l’arbre, a pour but essentiel de sensibiliser, de manière pratique, nos enfants sur le rôle de l’arbre dans la lutte contre la désertification et surtout pour créer des espaces verts.»