L’association cultuelle Amhiou de Zaouiet Sidi Moussa a concocté un vaste programme pour célébrer le 62e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Les élèves des établissements scolaires de cette localité ont eu droit à une visite guidée du Fort Flatters, un centre utilisé pour la torture des moudjahidine de la région durant la période coloniale, situé près du centre-ville de Bordj Omar Driss et qui n’a malheureusement pas été encore classé comme monument historique par le ministère de la Culture ! Pour appel, ce fort a été construit en 1903-1904 par l’armée française en hommage à l’explorateur, le lieutenant-colonel Paul-François-Xavier Flatters, tué le 16 février 1881 à Bir El Garama par les Touareg du Hoggar et du Tassili, et ce, lors de sa deuxième mission. Nous évoquerons prochainement et dans le détail ce monument historique.