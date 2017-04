Réagissez

Accompagné de ses cadres dirigeants, le président-directeur général de Naftal, Hocine Rizou, a entamé, samedi, une visite de travail et d’inspection aux infrastructures relevant de son secteur dans la circonscription administrative de Djanet, à savoir deux stations-service situées à la cité d’Ifri et de Tin Khatma, ainsi que le centre de stockage, avant de poursuivre sa visite au chef-lieu de la wilaya d’Illizi. A Djanet, M. Rizou s’est engagé à augmenter la capacité de stockage en carburants, qui assure actuellement une autonomie de six à 30 jours. Aussi, une réflexion est engagée pour la réalisation d’un mini-centre emplisseur et de stockage de GPL, afin de répondre aux besoins des citoyens en cette commodité essentielle, notamment des populations des localités éparses et éloignées qui seront dotées de centres de stockage. Selon les explications fournies, la station-service de Tin Khatma, actuellement en chantier de rénovation, entrera en service le 1er mai prochain. Aussi, au chef-lieu de wilaya, le PDG de Naftal s’est engagé a améliorer les prestations de service fournies et son réseau de distribution et d’augmenter la capacité de stockage des produits pétroliers dans wilaya de l’extrême sud du pays, afin de remédier aux perturbations des approvisionnements, dues aux pannes de camions les acheminant à partir des régions de Hassi Messaoud (1000 km) ou des raffineries d’Arzew et Skikda, distantes de pas moins de 2000 km.

Le président-directeur général de Naftal a donné son accord pour la contribution dans le développement local de la wilaya à travers la réalisation de plusieurs projets d’une dimension citoyenne, et ce, dans le cadre de la responsabilité sociétal de son entreprise envers la population locale. L’aménagement des aires de jeu pour enfants, la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques et des malades de la région dans les différents centres médicaux de son entreprise ainsi que la formation des stagiaires de la région dans les différentes infrastructures de Naftal.