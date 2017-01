Réagissez

Des touristes allemands en visite dans le Sud algérien

La promotion du tourisme au Tassili N’Ajjers, pôle patrimonial de dimension mondiale possèdant des potentialités naturelles et culturelles extraordinaires, constitue une priorité pour les autorités locales de la wilaya d’Illizi, qui ambitionnent d’en faire une destination par excellence.

Pas moins de 2000 touristes nationaux et étrangers ont visité les différents sites touristiques, culturels et archéologiques que recèle le Parc culturel du Tassili, essentiellement ceux situés dans la magnifique oasis de Djanet, qui a abrité récemment la manifestation «Algérie hôte de son désert», ainsi que ceux situés au chef-lieu de la wilaya d’Illizi, qui, elle, a abrité la 13e semaine olympique sport-sud.

Cap sur la promotion

Il s’agit de deux événements coïncidant avec les vacances scolaires et universitaires, ainsi que le Nouvel An et qui ont permis aux acteurs locaux de connaître de près les contraintes et préoccupations des différentes parties prenantes du tourisme. Selon le Schéma de l’espace de programmation territorial (SET Grand Sud), mission 2 Orientation générale et mise en œuvre des politiques, établi en novembre 2013 par le ministère de l’Aménagement du territoire et de l’environnement, le patrimoine naturel et culturel du Hoggar et du Tassili représente un potentiel touristique exceptionnel insuffisamment valorisé à ce jour. L’enjeu est d’en faire une destination spécifique, promue en tant que telle, et probablement pas comme simple composante du tourisme algérien, tant auprès des clientèles internationales qu’ algériennes susceptibles de s’intéresser à la découverte du pays et de contribuer à un étalement de la saison touristique.

Recommandation ?

Le Schéma de l’espace de programmation territorial Grand Sud met en exergue la necessité d’un développement des équipements d’accueil nécessaires et le respect des contraintes légitimement posées par les parcs nationaux. Il met aussi en relief les contradictions entre, d’une part, l’ambition de développer un tourisme de masse porteur de retombées économiques bénéfiques, et, d’autre part, l’impératif de ne pas porter atteinte à des sites et des cultures nomades millénaires qu’il est d’impératif national- voire universel- de préserver, l’enjeu étant de rechercher des sorties «par le haut», sachant qu’un tourisme durable suppose effectivement de ne pas porter atteinte à ce patrimoine mais au contraire de la valoriser.