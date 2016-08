Une priorité absolue pour la population

Réagissez

Route reliant Tamanraset à Illizi

La réhabilitation de la route Bordj Omar Driss – Illizi, par Oued Samen, en évitement de l’axe In Amenas, permettra de relier directement le sud de la wilaya au nord du pays en diminuant les distances parcourues de quelque 300 km.

Ce qui n’est pas négligeable en l’occurrence.

Eh oui, l’ouverture de cet axe routier permettra à la population du Tassili N’Ajjers de raccourcir considérablement le trajet actuel, estimé actuellement à 700 km. El Hadj Boubaker Blal, un des notables de la région estime que: « Bordj Omar Driss fut à l’époque coloniale la ville la plus accomplie du Tassili N’Ajjers du nord. Elle était la t’boutoute (le nombril) de toute la région, vu qu’on pouvait aller directement vers Tamanghasset (via Amguid), vers In Saleh, vers Illizi, vers Ghadamès (en Libye ».

Les souvenirs de Hadj Boubeaker sont intacts ; « j’ai personnellement fait chacune de ces pistes, à dos de chameau, en 12 jours. On ramène des dattes à partir d’In Saleh et Ghadamès, des chèvres et des chameaux à partir d’Amguid et on transporte des blés vers Illizi. Sans oublier les caravanes allant, jour comme de nuit, de Ouargla vers Illizi. » Et d’ajouter : « C’est à vous, les jeunes de frapper toutes les portes pour la réhabilitation de ces pistes car, aujourd’hui, cette merveilleuse oasis, à vocation agricole par excellence, se trouve, malheureusement, dans l’isolement total.

C’est à vous, les jeunes, de porter le flambeau, les médecins n’existent pas, le patient est condamné à supporter ses douleurs 500 km pour rejoindre l’hôpital le plus proche !», enfin, poursuit-il : « Je m’adresse aux universitaires de la commune, ils ne doivent pas croiser les bras, il faut travailler pour le bien être de la commune et des générations futures.»

Réhabilitation

Pour sa part Menneni Abou, un autre notable affirme qu’à l’époque « je faisais Bordj Omar Driss – Illizi, en seulement sept jours, à dos de chameau, en passant par les oueds de Sebelbalet, Takket, Ihari, Ayezzaouaten, Samen, etc. On transportait des dattes et du blé et on ramenait de la klila, le fromage seché ainsi que d’han, le beurre mais aussi des chèvres à partir des déserts d’Illizi, Tahihaout et Amguid et des dattes T’gazza à partir d’In Salah.

Il y avait même des convois militaires venant de Ouargla qui traversaient la région»

En fait, « l’importance du point d’eau de Temassinine s’est trouvée démontrée pour les caravanes allant de l’ouest à l’est comme elle l’était déjà pour celle allant du nord au sud : l’obligation pour toute caravane allant du Touat à Ghadamès et Tripoli de passer à Temassinine (…) font de cette position de Temassinine un point d’une haute valeur stratégique. »

Avait dit P. Vuillot, dans son beau livre : L’exploration du Sahara, étude historique et géographique. Interrogé sur l’impact de l’ouverture de la route reliant Bordj Omar Driss vers Illizi, M’hamed Hemmadi, ancien maire FLN (1990-1995), dira : « La réalisation des routes qui relient notre commune aux différentes régions, notamment au chef-lieu de la wilaya, aura un impact économique très important sur la région car elle permettra sans doute aux investisseurs de s’installer et redynamiser les échanges commerciaux toute en diminuant les coûts de transport de marchandises et des personnes et de rapprocher l’administration du citoyen. »

Et d’ajouter : « Elle contribuera à la création de nouveaux métiers qui assureront la redynamisation des échanges commerciaux.

Même sur le coté sécuritaire, elle permet de maitriser le trafic routier qui passe par les compagnes pétrolières implantées tout au long de l’actuel axe routier jusqu’à In Amenas.» Pour lui, cette route est porteuse de promesses à moyen et long terme surtout pour la promotion de l’activité agricole dans cette oasis ainsi que l’activité touristique étant donné que la région constitue un véritable musée à ciel ouvert. Nous parlerons prochainement sur d’autres atouts dont recèle cette merveilleuse oasis saharienne.