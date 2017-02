Réagissez

La radio de Ghardaïa, au service de l’info de proximité qui, au fil des années, s’est imposée comme vecteur social et lien entre les différentes composantes de la société, vient de fêter vendredi 24 février 2017, ses 16 années d’existence.

Implantée dans l’enceinte de la wilaya, , sur une superficie de 273,90 m2, dans une sympathique bâtisse aux contours et aux formes épousant les normes spécifiques au système unique d’urbanisation et de conception architectural propre à l’inestimable patrimoine qu’est la merveilleuse vallée du M’Zab, elle s’est affirmée au fil des ans, grâce à la richesse et à l’éventail de ses grilles, sans cesse revues et aménagées, comme un moyen de communication et d’expression incontournable dans le quotidien des citoyens de la cité.

Elle a aussi le privilège d’être la première radio régionale à avoir été inaugurée, le 7 Juin 2001, par le président Bouteflika, bien qu’elle ait commencée à émettre le 24 février 2001. Émettant sur les ondes médianes, A.M 873 Khz et aux ondes FM, dans les deux langues nationale et régionale (arabe et mozabite), elle couvre pratiquement 100% du territoire de la wilaya, et ce, grâce à l’élargissement de la transmission sur les ondes FM depuis mai 2008 avec une ouverture sur l’audimat de plus de 16 heures par jour, soit de 6 h 40 du matin jusqu’à 20h.

Avec un effectif de six journalistes reporters, six techniciens et une quinzaine de producteurs en arabe et en mozabite, cette radio a réussi à relever le défi de s’adresser à toutes les composantes sociologiques de cette région, en leur proposant tout un éventail de reportages, d’émissions, de jeux, d’informations et de musique de tous horizons.

Nouvelle direction

Depuis octobre 2016, c’est M. Mokhtar Bahnas , enfant de la boite, qui a été désigné en qualité de directeur de Radio Ghardaïa. Il a apporté beaucoup de changements que ce soit dans la qualité et la diversité des programmes présentés que dans le mode de diffusion technique. L’un des grand objectifs de cette station c’est de se doter d’un siège en dehors de l’enceinte de la wilaya, plus spacieux et surtout aux normes et avec le matériel requis et conforme aux exigences de la profession et des défis du siècle.

Promesse en a été faite le 3 mai 2008 par Yahia Fehim, l’ex wali de Ghardaïa, en vain.Nous avons pris soin d’inviter les parents de ceux qui nous ont quittés pour un monde meilleur. Nous espérons n’avoir oublié personne. Pour ce qui est des anciens directeurs qui sont passés par Ghardaïa, ils se sont excusés de ne pouvoir y participer par contraintes professionnelles ou familiales. Mais nous avons pour notre plus grand bonheur parmi nous, le 1er rédacteur en chef de notre station de Ghardaïa, celui qui a formé toute l’actuelle équipe de journalistes de la rédaction qui étaient au départ tous des jeunes universitaires sans aucune expérience. Nous lui devons toute notre formation. C’était un véritable éducateur et une école à lui seul. Nous voulons ici citer notre grand monsieur Abdelwahab Missaoui qui a occupé par la suite le poste de directeur de la radio locale d’Adrar avant de rejoindre la radio de sa ville natale Biskra. »

Il a été honoré tel qu’il se doit , en présence d’un parterre de responsables à la tête duquel était le représentant du wali , M. Fodhil Laidani , chef de cabinet il a été couvert de cadeaux et de youyous de la gent féminine présente. en quantité et en qualité il était aux anges , ravi de retrouver son ancienne équipe qui en l’a pas du tout oublié et qui l’a reçu avec tous les égards qui lui sont dus.

Pour en revenir à cette journée dont la cérémonie a été organisée par les œuvres sociales et la direction, elle a été fêtée comme il se doit par l’ensemble du personnel, tous grades confondus, sobrement mais dans la joie et la fraternité d’une équipe soudée à nulle autre pareille, autour d’un succulent thé préparé par le maître de cérémonie de circonstance, l’incontournable et précieux Boukhetta Mohamed Khennous. Bon vent à toute l’équipe.