Une délégation de la diaspora et de pieds noirs attendue à Ghardaïa

Réagissez

Ghardaïa

Composée de près de quatre vingt (80) personnes, issues de France, de Belgique, de Suisse et d’Espagne et dénommée « caravane de la fidélité », ou « Qafilate El Wafa » en arabe, une délégation mêlant gens de lettres, de culture, d’art, de sciences et de technologie de diverses nationalités, dont une bonne partie est issue de la diaspora algérienne et de pieds noirs, arrivera à Ghardaïa le 29 avril prochain pour un séjour qui durera jusqu’au 04 mai 2018 .

Soixante neuf d’entre elles (69) viennent de treize (13) villes de l’hexagone, à savoir Marseille, Franche Comté, Lyon, Montpellier, Toulouse, Montélimar, Valence, Bordeaux, Paris, Nantes, Rennes, Châteauroux et Angoulême. Pour le reste, soit sept (7) personnes, deux (2) viennent de Suisse, trois (3) de Belgique et deux (2) d’Espagne. Conduite par Salim Châabna, ancien journaliste de la télévision nationale et député de la communauté algérienne en Europe, les membres de la caravane , qui arriveront dans la vallée du M’zab , dimanche en soirée, séjourneront dans la splendide résidence éco-agro-touristique (unique en son genre de par sa conception et surtout son mode de fonctionnement multi sectoriels ), dénommée « Aghlan Paradise », située dans la luxuriante palmeraie de Béni Izguène.

Pendant le dîner, un film retraçant l’histoire de la région à travers les âges sera diffusé à leur intention. Un historien répondra à toutes les éventuelles questions qui lui séraient posées. Le lendemain, lundi 30 avril la matinée sera consacrée à une visite à la chambre de l’artisanat et des métiers où des artisans exposeront leurs produits de laine, de tapis, de dinanderie, de poterie, de vannerie… La caravane se dirigera ensuite vers le K’sar d’El Atteuf, première cité fondée dans la vallée du Mzab par les ibadites, il y a de cela près de onze siècles où un déjeuner traditionnel les attend. En sus de sa célèbre mosquée Cheikh Sidi Brahim, vieille de 700 ans, connue aussi pour avoir été de par son plan modeste, ses arcades moulées et ses niches murales avoir inspiré le Corbusier lors de l’édification de la Chapelle Notre-Dame-du Haut à Ronchamp, près de Vésoul.

L’après midi sera consacrée à une visite au siège de l’évêché catholique du diocèse de Laghouat-Ghardaïa où la présence des Pères Blancs remonte à 1884, alors que les Sœurs Blanches (Sœurs Missionnaires de Notre Dame d'Afrique, fondées aussi par le Cardinal Lavigerie) ne s’y sont installées dans le Diocèse qu’en 1892. C’est certainement le fameux Centre Culturel et de Documentation Saharienne (CCDS), qui renferme un véritable trésor, jalousement gardé qu’est la bibliothèque (ou fonds documentaire), mais aussi la très riche photothèque qui recèle des témoignages photographiques de plus d’un siècle d’histoire anthropologique de la région et de ses environs.

Cap ensuite vers le Ksar de Béni Izguène, exactement au souk de « Lalla Aâchou » où existe encore, et ce depuis des sicles, le seul marché à la criée. Il sera ainsi impossible de ne pas apercevoir, pour ceux qui ne grimperont pas jusqu’au sommet du Ksar, la tour de guet, dont la légende laisse entendre qu’elle aurait été bâtie en une nuit, ce qui lui confère l’appellation en arabe « Bouleïla ». Ksar Tafilelt, véritable merveille, de par sa conception architecturale, respectueuse de la tradition en termes d’utilisation de matériaux locaux et de respect de la nature et des formes architecturales traditionnelles, et son prolongement par un eco-parc animalier original , seront certainement l’un des clous de des découvertes qu’auront à faire les membres de cette caravane qui dîneront sur place au coucher du soleil.

Le mardi 1er Mai, visite des lieux historiques et mémoriels de la cité antique de Guerrara, à 120 kms au nord-est de Ghardaïa, où le groupe déjeunera avant de bifurquer vers la ville des thermes, Zelfana, à 70 kms au sud de Ghardaïa, avant de continuer vers Ghardaïa et se diriger directement, pour un dîner,

accompagné d’activités culturelles et artistiques, vers Touzzouz , dans la grande palmeraie située à 2 kms en amont de la ville. Elle est, avec ses 60 000 palmiers, la plus luxuriante palmeraie de la pentapole du M'zab. En été, elle se donne les allures d’une véritable ville, car durant la saison chaude, des familles entières s’installent en quête de fraîcheur.

Le mercredi 02 Mai, la caravane visitera le site de production d’Energical, une grande entreprise industrielle privée dans la zone industrielle de Gar-Ettâam, puis se rendra, sur le promontoire de Sidi Abbaz, à proximité de « Sid El Moustadjab », à la clinique privée « Les Oasis », avant de poursuivre vers la Zone des Sciences pour aller à la rencontre des étudiants de l’université de Ghardaïa, à Noumérat, face à l’aéroport Moufdi Zakaria.

L’après midi, toute la caravane sera l’hôte du wali de Ghardaïa, Azzedine Mechri, qui sera entouré des membres de son exécutif et des responsables des corps de sécurité. Après une ballade dans les dédales de la vieille ville de Ghardaïa, dont la mosquée et son minaret pyramidal très allongé domine toute la cité, et sa place du marché et ses marchands de dattes, de cacahuètes, de dinanderie, de tapis et de toutes sortes d’étals aux couleurs chatoyantes, retour à la résidence de la wilaya pour un dîner offert par Hadj Mihoub Sidi Moussa Mohamed, le directeur de la culture de la wilaya de Ghardaïa .

Le jeudi 03 Mai, direction Seb Seb, région agro pastorale, célèbre pour ses cacahuètes, où ils se reposeront dans le magnifique caravansérail touristique de Ouled El Haddar, à 65 kms au sud de Ghardaïa. Là, ils s’offriront un véritable moment de détente et d’évasion sur les dunes dorées sur lesquelles ils pourront pratiquer du ski sur sable, les escalader à bord de quad ou s’offrir une promenade à dos de dromadaires ou de chevaux barbes arabes. Le déjeuner sera servi à Metlili, le berceau de la tribu des Châambas. L’après midi, veille du départ et donc de la fin de la belle escapade, c’est quartier libre pour tout le monde avant le dîner, suivie d’une soirée artistique dominée par le folklore local.

Vendredi 04 Mai, départ vers la capitale après la fin de cette belle tournée dans cette magnifique région et sa population à la légendaire hospitalité.

À l’origine de cette initiative, Samir Chaâbna, le journaliste producteur de l'émission Sans Visa et représentant de la communauté nationale en Europe, est à féliciter pour le choix de ce beau circuit.