Une cité-dortoir sans aménagement ni commodité à Ghardaïa

Parce que, au demeurant, les cités nouvellement réalisées manquent, du moins pour la majorité d’entre elles, d’équipements et d’infrastructures publics devant répondre aux attentes et besoins des nouveaux habitants.

Particulièrement en matière de d’éducation, de santé, de transport, de loisirs éducatifs et de prise en charge de la frange juvénile. Les pouvoirs publics en réalisant ces lieux d’habitation aux appellations, le plus souvent numériques, comme si le pays est en déficit de noms de Chouhadas et d’hommes de sciences et de savoir, et aux allures tentaculaires donnent la priorité seulement aux logements, la question des commodités ne viendra qu’ultérieurement.

Ce n’est qu’après l’installation des familles dans ces nouvelles habitations et que certains problèmes, tels ceux cités ci-dessus, commencent à émerger que les réclamations commencent à se faire entendre. C’est le cas de la cité « Agherm Nouaâzem » de Noumérat, à proximité de l’université et de l’aéroport Moufdi Zakaria, à la sortie sud vers Ouargla dans la commune d’El Atteuf Cette dernière, composée de 330 logements, construits en individuels, a accueilli, depuis l’année dernière, des centaines de nouveaux habitants.

La cité, qui se trouve à une dizaine de kilomètres du chef lieu de wilaya, Ghardaïa, a été réalisée en un temps record. Hormis les logements, soit près d’un millier en tout , réalisés des deux côtés de la voie rapide, qui occupent la majeure partie de l’assiette foncière, un centre de santé complètement fini avec deux logements de fonction, mais non encore fonctionnel faute d’équipement et de personnels, une école , un CEM et un lycée , construits de l’autre coté de la voie rapide , aucune structure dédiée aux loisirs et aux sports , ni annexe administrative , tels une annexe d’APC , ni de bureau de poste , n’a été réalisée. Mis à part ces quelques réalisations, la cité est dépourvue de toutes autres commodités ou aménagements. Prendre le bus est aussi une contrainte, faute d’arrêts réglementés et bien désignés par des plaques et des abris bus pour la période des chaleurs et des vents de sable.

Pour régler ce problème, l’association qui prend le nom de la cité « Agherm Nouaâzem » préconise « l’ouverture et le prolongement d’une route asphalté de la cité des 330 logements jusqu’à la station d’essence, face Naftal avec 3 ou 4 arrêts facultatifs avec pour chaque arrêt, un abri bus en dur. » Seulement pour permettre aux habitants des deux cotés de la voie rapide de prendre en toute sécurité ce bus, il y a nécessité de construire deux ou trois passerelles. L’une d’entre elle permettra par ailleurs aux collégiens et aux lycéens habitant le côté face au collège et lycée de se rendre dans ces infrastructures pédagogiques en toute sécurité.

Pour ce qui est des écoliers du primaire, un groupe scolaire qui était inscrit pour réalisation du coté de cité « Agherm Nouaâzem », a été gelé pour contrainte budgétaire. « Nous sommes conscients des difficultés financières que traverse le pays et pour cela nous disons que la réalisation d’une passerelle face à l’école qui se trouve de l’autre coté de la voie rapide permettra, au moins, à nos enfants de s’y rendre en toute sécurité » nous déclare l’un des membres de cette association et père de deux enfants scolarisés au cycle primaire. Revoir et repenser toutes les insuffisances en termes de servitudes, d’aménagements et de commodité dans nos nouvelles cités, seraient une autre manière de servir les citoyens qui n’en attendent pas moins de leurs responsables.