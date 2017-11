Une bande criminelle neutralisée dans un lieu de débauche à Ghardaïa

Réagissez

Joli coup de filet des éléments du groupement de la gendarmerie de Ghardaïa qui ont réussis à localiser puis à arrêter une bande criminelle, composée de trois (3) individus, repris de justice et recherchés par les services de sécurité pour association de malfaiteurs, vol par escalade, agression et vol, et dernier acte commis, agression sur un chauffeur de taxi qu’ils ont délestés de son téléphone portable et de son argent.