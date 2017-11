Prostitution clandestine dans une maison inoccupée à Oued Nechou (Ghardaïa)

Une bande criminelle neutralisée dans un lieu de débauche

Réagissez

Joli coup de filet des éléments du groupement de la gendarmerie de Ghardaïa, qui ont réussi à localiser, puis à arrêter, une bande criminelle composée de trois individus, repris de justice et recherchés par les services de sécurité pour association de malfaiteurs, vol par escalade, agression et vol, et dernier acte commis, agression sur un chauffeur de taxi qu’ils ont délesté de son téléphone portable et de son argent.

En effet, suite à un renseignement parvenu à leurs services, assurant que cette bande criminelle était cachée dans une maison abandonnée transformée en lieu de prostitution clandestine, située à Oued Nechou, à 15 km au nord de Ghardaïa, sur les bords de la RN1, en direction de Laghouat, les gendarmes se sont rendus sur les lieux et ont neutralisé ces individus qui étaient avec quatre personnes de sexe féminin dont deux filles mineures et un garçon mineur. Sur les lieux, après une fouille minutieuse de la maison, les gendarmes ont retrouvé le téléphone portable volé au taxieur agressé, une importante somme d’argent et une quantité appréciable de vins et liqueurs. Présentés devant le procureur de la République, les trois individus recherchés ont été jugés dans le cadre de la présentation d’urgence et condamnés à 10 ans de prison chacun. Pour ce qui est des deux femmes adultes, elles ont été condamnées chacune à 5 ans de prison ferme pour prostitution, création d’un lieu de débauche à l’intérieur d’une agglomération et incitation de mineurs à la débauche. Quant aux trois mineurs, deux filles et un garçon, ils ont été laissés en liberté provisoire en attendant leur comparution devant le juge des mineurs.

Djamel K.