Un réseau international de narcotrafiquants démantelé à Ghardaïa

Réagissez

C’est suite à longue filature suivie d’une patiente et minutieuse investigation qu’un réseau international de narcotrafiquants , composé de quatre Nigérians , d’un Libérien et d’un Algérien a été neutralisée et mis sous les verrous pour possession et commercialisation de stupéfiants de le variété de la Marijuana .

C’est suite à l’efficiente exploitation d’une information parvenue à la gendarmerie de Ghardaïa qu’un réseau de Subsahariens, ayant loués une habitation dans le quartier de Sidi Abbaz dans la commune de Bounoura, à sept (7) kms au sud de Ghardaïa, active dans la commercialisation de Marijuana. Munis d’un mandat de perquisition délivré par le procureur près le tribunal de Ghardaïa, des éléments de la compagnie du renseignement de la gendarmerie de Ghardaïa débarquent de nuit au dit logement, loué par un Algérien à des Subsaharien. Une (1) plaquette de 800 grammes de Marijuana et quelques soixante de petits bouquets, sortes de petites bottes, comportant plusieurs tiges, ou brindilles, de marijuana ont été découvertes. Lors de l’enquête, les narcotrafiquants déclarèrent que la marijuana provenait du Mali et était convoyé par des Maliens qui le leur revendaient. Ce qui conforta l’idée des enquêteurs de l’existence d’un réseau transfrontalier bien organisé, spécialisé dans le convoyage et la commercialisation de Marijuana à travers les frontières sud du pays. L’Algérien, arrêté en même temps, a déclaré n’avoir rien à voir avec le trafic de stupéfiants et qu’il n’était que le propriétaire de la maison qu’il louait aux Subsahariens arrêtés. Présentés, lundi, devant le procureur de la république près le tribunal de Ghardaïa, qui les a déférés devant le magistrat instructeur, les quatre Nigérians et le Libérien ont été placés sous mandat de dépôt et écroués à la prison de Châabet Ennichène de Ghardaïa, alors que l’Algérien , propriétaire de la maison, a été placé sous contrôle judiciaire.

Djamel – K