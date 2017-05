Un narcotrafiquant abattu et quatre autres arrêtés à Adrar

Réagissez

n Un narcotrafiquant a été abattu et quatre autres ont été arrêtés jeudi dans la wilaya d’Adrar, lors d’une opération ayant permis de récupérer des munitions et de saisir plus de deux quintaux de kif traité, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu un narcotrafiquant et arrêté quatre autres, le 18 mai 2017, au niveau du secteur militaire d’Adrar/3e RM», précise la même source, ajoutant que «l’opération a permis de récupérer une mitrailleuse de type RPK, un pistolet mitrailleur de type kalachnikov, 3 chargeurs de munitions et de saisir 2 quintaux et 68kilogrammes de kif traité, 2 véhicules et un téléphone satellitaire», révèle la même source. Par ailleurs, lors d’une opération de ratissage au secteur militaire de Skikda/5e RM, un détachement de l’ANP «a découvert une cache contenant deux pistolets automatiques, un fusil de chasse, une quantité de munitions, des équipements informatiques, des médicaments et des outils de fabrication de bombes», ajoute la même source.