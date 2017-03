Un mort et deux blessés graves

Réagissez

Après le grave accident du début de la semaine, qui a causé la mort de cinq personnes, dont quatre complètement carbonisés, après l’explosion du réservoir de GPL de l’un des deux véhicules, un autre accident vient encore allonger la longue liste macabre des victimes de la route dans la circonscription administrative d’El Ménéa, à 270 km au sud du chef-lieu de wilaya, Ghardaïa. En effet, un véhicule de marque Toyota, de type Hillux double cabine, dans lequel se trouvaient trois personnes, dont le chauffeur s’est engagé sur une nouvelle route encore en travaux et non encore mise en circulation, devant joindre directement Ouargla à partir d’El Ménéa sur près de 200 km à partir de Hassi Ghanem, s’est renversé lundi vers 17h45.

Le drame a eu lieu à 130 km au sud de Hassi Ghanem, provoquant la mort sur place du chauffeur, âgé de 34 ans et gravement blessé ses deux accompagnateurs, âgés de 21 et 34 ans. La dépouille de la victime a été évacuée vers la morgue de l’hôpital d’El Ménéa par la Protection civile ainsi que les deux blessés qui ont été admis aux urgences médicochirurgicales du même hôpital. Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie d’El Ménéa pour déterminer les causes et circonstances exactes de ce drame.