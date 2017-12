Un malfaiteur notoire neutralisé à Hassi Lefhel (Ghardaïa)

Réagissez

Les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade de Hassi Lefhel, à 120 kms au sud du chef lieu de wilaya, Ghardaïa, ont parfaitement exploité une information parvenue à leurs services.

Celle-ci indiquait qu’un individu, aux initiales A.H, âgé de 32 ans, originaire et habitant la bourgade agro pastorale de Hassi Lefhel, recherché par la justice, qui avait lancée contre lui un mandat d’arrêt depuis 2014, était dans les parages. Le tuyau était bon, puisque en cette matinée automnale du mercredi 27 novembre, à 6 heures du matin, dans son quartier du Chahid Ahmed Garadi, la cavale du fugitif prenait fin.

Longtemps recherché, traqué par les services de sécurité et signalé plusieurs fois en divers endroits, il a depuis 2014, réussi à passer à travers les mailles des filets des servies de sécurité. Mais, comme tout a une fin, sa cavale a pris fin avant hier, lorsque des éléments de la gendarmerie nationale ont réussis à lui mettre le grappin dessus, à 6 heures du matin, devant son domicile, alors qu’il s’apprêtait à y entrer. Il aura ainsi à rendre compte à la justice qui le poursuit pour la 1ère affaire, pour détention et commercialisation de stupéfiants, affaire qui lui a valu un mandat d’arrêt émis en 2014 et pour la 2ème affaire, qui lui a valu un mandat d’amener, pour association de malfaiteurs, vol qualifié et détention et consommation de stupéfiants.

Présenté jeudi, soit le lendemain de son arrestation, devant le procureur de la république près le tribunal de Metlili, qui l’a déféré devant le magistrat instructeur, il a été placé sous mandat de dépôt et incarcéré à la prison de Châabet Ennichène de Ghardaïa.