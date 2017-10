Un jeune de 16 ans se noie dans une retenue d’eau à Berriane

Réagissez

Ils étaient partis ensemble, comme d’habitude, par ces dernières chaudes journées à 3 kms au nord de Berriane, vers Laghouat, sur les bords de la RN1 pour piquer une tête dans l’espèce de marre qui s’est naturellement constituée, comme retenue d’eau, sur le lit de l’oued Ballouh, après les importantes chutes de pluie.

Malheureusement l’un d’eux, une jeune de 16 ans, en plongeant s’est enlisé dans la vase au fond de la marre et n’est pas remonté à la surface. Ses copains, continuant leurs jeux de plongeons ne se sont aperçus de la disparition au fond de l’eau de leur ami que trop tard. Ils ont appelés la protection civile qui s’est rapidement rendue sur les lieux, dont les plongeurs ont remontés à la surface le corps inerte du jeune homme. Sa dépouille a été déposée à la morgue de la polyclinique de Berriane, alors qu’une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Berriane pour déterminer les causes exactes de ce drame qui a couté la vie à un jeune et endeuillé sa famille.