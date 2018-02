Ils sévissaient dans plusieurs villes

Un gang de braqueurs neutralisé à Ghardaïa

Ils ne séviront plus. Agés de 25 et 63 ans, un tandem d’agresseurs et de braqueurs qui ont sévi, selon leurs aveux, à Batna, Oum El Bouaghi,

Ouargla et certainement ailleurs, sont finalement tombés à Ghardaïa après avoir délesté un citoyen de la somme de 80 millions de centimes, somme qu’il venait juste de retirer l’agence BNA de Sidi Abbaz dans la commune de Bounoura. Leur modus operandi est le même. Ils choisissent une agence bancaire, entrent et annoncent aux agents du front office qu’ils attendent la mise à disposition qui leur sera expédiée d’une ville du Nord. Naturellement, les agents de la banque leur répondaient qu’à ce moment aucun envoi de fonds n’est arrivé à leur nom. Entre-temps, ils épient la clientèle de la banque et le premier client de la banque qui retire une grosse somme est suivi, agressé, puis délesté de son argent. Les accusés ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Ghardaïa qui les a déférés devant le magistrat instructeur. Ils ont été placés sous mandat de dépôt et incarcérés à la prison de Chaâbet Ennichène de Ghardaïa pour association de malfaiteurs et vols de numéraires.



Djamel K.