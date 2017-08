Un dispositif sécuritaire bien renforcé

Réagissez



Toutes les mesures appropriées pour faire face à toute situation de type sécuritaire ont été prises. Rien n’a été laissé au hasard, la sécurité du citoyen et de ses biens est notre mission principale.

Un maillage des plus serrés de toutes les parties de la ville et de tous les axes routiers a été mis en place. Nous avons déployé le maximum d’agents pour cela», a déclaré, jeudi sur les ondes de la radio locale, l’officier Djaber Djaâfar, chef de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya de Ghardaïa. Ainsi, a-t-il déclaré, «pour la fête de l’Aïd El Adha, prévue vendredi et samedi prochains, un important dispositif sécuritaire est prévu par la sûreté de wilaya de Ghardaïa, qui a pris toute une batterie de mesures afin d’assurer la sécurité et la quiétude des citoyens». Et d’ajouter : «Une présence remarquable des services de sécurité sera observée dès la veille de cet événement religieux à travers tout le territoire de la wilaya. Le dispositif consiste en la mise en place d’un plan de sécurité intégré auquel participent les différents services opérationnels de la police pour garantir la fluidité de la circulation et renforcer la sécurité des biens et des personnes à travers la multiplication des patrouilles fixes et/ou mobiles et pédestres, notamment au niveau des places publiques.» Il s’agit «des grandes agglomérations, marchés, centres commerciaux, stations de transport, mosquées, cimetières et les endroits susceptibles de connaître une forte présence de citoyens le jour de l’Aïd.

Des policiers en uniforme et en civil sont mobilisés jour et nuit au niveau des grandes artères, des gares routières et ferroviaires», développe-t-il. Martelant plusieurs fois le slogan cher à ce corps républicain de sécurité : «La police veillera au bien-être des citoyens», il rappelle que «tous les services de la police seront mobilisés dans leurs territoires de compétence en coordination avec le centre des opérations de la Sûreté nationale pour répondre aux appels des citoyens afin de les orienter et de les aider grâce au numéro vert 15 48 ou le 17 mis à leur disposition jour et nuit». Avant de clore son intervention radiophonique, l’officier Djaber Djâafar a lancé un appel aux citoyens, leur recommandant la prudence, «notamment les conducteurs de véhicule, le strict respect des règles et du code de la route pour la sauvegarde de leur vie et celle des autres».

Pour rappel, un premier dispositif de sécurité a été mis en place depuis plusieurs jours déjà aux alentours et à proximité des postes, des banques et des marchés à bestiaux. En un mot, là où beaucoup d’argent liquide circule en ces temps de fête de l’Aïd et de rentrée scolaire, synonyme de saignées pour les ménages. Mais là, c’est un autre sujet.