Cette fois-ci, les organisateurs ont retenu la leçon du premier passage par Ghardaïa qui a engendré un embouteillage monstre au niveau de l’agglomération de Sidi Abbaz.

Si le 2 août passé, le convoi de 13 bus, transportant 500 migrants nigériens vers leur pays a eu la mauvaise idée de passer par Ghardaïa en pleine heure de pointe avec un soleil qui pointe au zénith, avec des températures avoisinant les 48° Celsius, cette fois-ci, c’est pratiquement en pleine nuit et dans une quasi-indifférence de la population que la procession a traversé ce grand et longiligne quartier résidentiel, traversé en son milieu de bout en bout par la RN1. Ainsi, c’est encore une fois ce nombre, mythique et mystique de 13 bus qui ont acheminé à partir d’Alger 494 Nigériens, soit 309 hommes, 128 femmes et 57 enfants, pour les rapatrier dans leur pays, le Niger, et ce, après avoir observé des haltes à Hassi Lefhel, puis à In Salah (à 400 km au sud d’El Menéa et enfin à Tamanrasset à 700 km au sud d’In Salah, avant d’être rapatriés au Niger. Ainsi en deux processions routières, encadrés par d’impressionnants cordons de sécurité composés de forces de police mais surtout de gendarmerie, mais aussi de voitures du Croissant-Rouge algérien et de la direction de l’action sociale de la wilaya de Ghardaïa, pas moins de 994 Nigériens, soit 664 hommes, 174 femmes et 156 enfants ont été rapatriés vers leur pays. Et la cadence semble s’accélérer, puisqu’on nous annonce un troisième convoi qui devrait prendre le départ d’Alger aujourd’hui pour être attendu et accompagné sur le territoire de la wilaya de Ghardaïa le 11 août. Il semblerait même que les organisateurs, ayant peut-être jugé que les points de halte ont trop éloignés les uns des autres, auraient prévu un autre site de repos à Ghardaïa.