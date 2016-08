Touggourt : Les citoyens contestent la distribution de terrains et de logements

Réagissez

Plus de 1700 recours ont été enregistrés ces derniers jours après le constat de quelques dépassements par les citoyens, qui ont relevé l’existence de noms de plusieurs élus locaux et administrateurs ainsi que des membres d’une même famille ayant bénéficié de terrains en même temps.

Autre aberration constatée par les citoyens ayant déposé des recours légaux au niveau de la commission créée à cet effet : l’existence de 107 natifs de 1905 sur ces listes. Abdelkader Bensaïd, le wali délégué de Touggourt — qui a supervisé en personne l’affichage des listes et promis une transparence totale dans cette opération ayant touché 4 168 bénéficiaires de terrains et de 1190 logements — voudrait effacer le souvenir des événements tragiques de l’année dernière, qui ont coûté la vie à 4 personnes, suite à des heurts avec la police survenus au lendemain de l’affichage d’une liste des bénéficiaires de terrains dont des habitants de longue date des Ouled Naïl de Draâ El Baroud se sont sentis lésés.

Le wali délégué a rappelé que tous les bénéficiaires sont passés par le filtre du fichier électronique national et qu’ils repasseront par le second filtre du recours citoyen pour que les listes soient définitives. Il s’est engagé à étudier la totalité des recours déposés et à y répondre au cas par cas, après une nouvelle enquête sur le terrain, appelant la population au calme et au respect des dispositions réglementaires afin d’éviter tout dérapage.