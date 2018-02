Réagissez

Une opération de revêtement en pelouse synthétique des anciens stades de proximité est projetée à travers la wilaya de Tindouf, a-t-on appris de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS).

Trois opérations de ce type doivent être réceptionnées prochainement au quartier El Khenga (commune de Tindouf) et à Oum Laâssel et Hassi Khebbi (commune d’Oum Laâssel), a révélé le chef de service technique à la DJS, Ahmed Mahmoud.

D’autres stades sont concernés par le projet et bénéficieront graduellement de la pose de pelouse artificielle, en réponse aux attentes des jeunes et des associations de quartiers, et dans le cadre aussi d’une démarche des autorités locales visant à prendre en charge les anciens stades aux terrains durs devenus inadéquats pour le développement de la pratique sportive, a-t-il souligné.

Le secteur attend, par ailleurs, le feu vert de la tutelle pour renouveler la pelouse du stade Abdelhamid Kermali, au chef-lieu de wilaya de Tindouf, qui accueille les compétitions sportives interwilayas. Une demande en ce sens a été introduite par la DJS.

Dans le cadre de la restauration des structures sportives et de jeunes, consacrée toutes les trois années, la wilaya de Tindouf a bénéficié de six opérations ciblant des établissements de jeunes, ainsi que l’équipement de deux auberges de jeunes aux quartiers Remadine et Tindouf-Lotfi, des opérations actuellement en phase d’élaboration des cahiers des charges précédant le lancement des travaux, selon la même source.