Réagissez

Une dizaine de jeunes de la localité de Tin Fouyé Tabankort, communément appelée TFT, 200 km à l’est du chef-lieu de la commune de Bordj Omar Driss, ont procédé, dimanche matin, à la fermeture des routes menant vers la direction régionale de Sonatrach

Ils réclament un recrutement au sein des entreprises pétrolières implantées dans cette région, à l’instar de l’Entreprise nationale des travaux aux puits (Entp), Tassili Airlines, l’Entreprise des Grands travaux pétroliers (GTP) et d’autres entreprises, dont les enfants de cette région se disent exclus d’embauche.

«Vous avez un rôle central et très important à jouer pour crédibiliser l’Etat et vérifier que nous sommes en conformité avec les lois de la République…», avait dit Mohamed El Ghazi, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, aux responsables de l’inspection du travail en avril dernier, en marge de sa visite de travail, de deux jours, qui l’a conduit dans la commune de Bordj Omar Driss, 700 km au nord d’Illizi, ainsi qu’au chef-lieu de la wilaya et à la circonscription administrative de Djanet, à 400 km au sud d’Illizi.

Aussi, et pour sa part, le premier magistrat de la wilaya d’Illizi, Attalah Moulati, avait donné des instructions fermes aux membres de la commission sectorielle pour l’emploi, réunie en session ordinaire en juin dernier, à l’effet d’intensifier leurs sorties de contrôle dans toutes les sociétés pétrolières opérant au niveau de la wilaya d’Illizi (Sonatrach et ses filiales ainsi que les sociétés de sous-traitance) afin de vérifier la conformité des procédures de recrutement avec les lois de la République et de veiller à la mise en application de l’instruction du Premier ministre relative à la gestion de l’emploi dans les wilayas du Sud.