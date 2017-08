Tiguentourine : les chauffeurs ne voient pas encore le bout du tunnel

Réagissez

Les chauffeurs du Bureau d’assistance administrative et technique (BAAT), travaillant au champ gazier de Tiguentourine, ont reconduit leur grève pour la énième fois. Ils réclament notamment leur intégration à Sonatrach et une amélioration de leurs conditions de travail.

En fait, la colère gronde et le mouvement se durcit au site gazier de Tiguentourine, où pas moins de 78 chauffeurs ont observé, samedi et dimanche matin dernier, un sit-in pacifique pour protester contre la dégradation de leurs conditions socioprofessionnelles. «Ils nous ont privés des primes de rendement collectives et individuelles depuis 2014 et d’autres avantages relatifs aux œuvres sociales ! On ne lâche rien, nous sommes convaincus de la légitimité de nos revendications», déclare Chafaou El Hassen, un des chauffeurs. Il est utile de rappeler que ce mouvement de débrayage remonte à l’an 2012, date où pas moins de 298 travailleurs entre chauffeurs, techniciens et administrateurs étaient entrés en grève illimitée, exigeant leur intégration à la société nationale des hydrocarbures Sonatrach. Le personnel technique et administratif a vu sa demande régularisée. Cependant, les innombrables promesses non tenues ont été réservées aux chauffeurs.