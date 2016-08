Tiguentourine : Les chauffeurs ne décolèrent pas

Réagissez

Malgré leurs multiples requêtes auprès de plus hautes instances du pays, les chauffeurs du Bureau d’assistance administrative et technique (BAAT), une boite de sous-traitance travaillant au champ gazier de Tiguentourine, pour le compte de l’association Sonatrach/BP/Statoil, n’ont pas, à ce jour, eu gain de cause ! L’affaire remonte au 21 juin 2012, date où pas moins de 298 travailleurs entre chauffeurs, techniciens et administrateurs étaient rentrés en grève illimitée exigeant leur intégration à la société nationale des hydrocarbures Sonatrach, et ce, conformément aux promesses de leur tutelle formulées dans les correspondances mentionnées dans notre édition n°6634 du 12 août 2012 (les travailleurs de Sonatrach-BP-Statoil poursuivent leur grève). Le personnel technique et administratif a vu sa demande régularisée, et des contrats, d’un an renouvelable, ont été offerts à ces pauvres chauffeurs, hautement qualifiés pourtant.

Pour les représentants des chauffeurs, à savoir Lahcen Chafaoui, Mohamed Ilyes Khemaya et Mohamed Kadaï : «Nos conditions socioprofessionnelles ne cessent de se dégrader, nous avons travaillé avec dévouement et veillé à la bonne conduite de toutes les opérations pendant de longues années, plus de 17 ans pour certains, mais malheureusement, nous vivons une incertitude totale quant au lendemain. » Et d’ajouter : « Ils nous ont privé des primes de rendement collectives et individuelles depuis 2014, ainsi que d’autres avantages relatifs aux œuvres sociales ! ».

Aujourd’hui, et après cinq ans de lutte consécutif, les chauffeurs gardent quand même l’espoir, surtout après la lettre adressé, récemment, par El Hadj Ghouma Ibrahim ben Ghouma, responsable des sages des Touareg du Tassili N’Ajjers, membre de la Chambre haute du parlement au titre du tiers présidentiel, au Premier ministre, Abdelmalek Sellal, pour solliciter son intervention en vue d’une régularisation de leur situation.