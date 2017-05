Réagissez

La direction de l’action sociale et de solidarité (DASS) de la wilaya de Tamanrasset, en collaboration avec le centre psychopédagogique pour enfants handicapés mentaux, l’établissement pour enfants assistés et l’école pour enfants handicapés auditifs de la commune de Tamanrasset, a célébré la journée nationale des personnes âgées.

Un cocktail d’activités commémoratives ont été au menu de cette manifestation jalonnée par la participation des religieux et des cadres du secteur de la solidarité nationale. Dans son allocution, le DASS de Tamanrasset, Abdelhafid Ouanis, a, de prime abord, mis en relief le cadre législatif et l’arsenal de lois mis en place pour la protection de cette frange vulnérable, avant d’évoquer le volet gériatrique et la prise en charge des personnes âgées en milieu hospitalier.

Selon le même responsable, 20 personnes ont bénéficié de billets d’avion pour une prise en charge médicale dans des hôpitaux du Nord. Pas moins de 540 kits alimentaires ont été distribués, l’année dernière, en faveur de cette frange de la société. Les statistiques avancées par la direction de l’action sociale, font état de 2865 bénéficiaires de l’indemnité forfaitaire de solidarité et de couverture sociale.

L’agence locale de gestion du microcrédit aura accordé des projets, toutes formules confondues, au profit de 372 personnes âgées, affirme M. Ouanis, qui a fait état de la distribution de 22 fauteuils roulants. Les plus chanceux ont été envoyés à La Mecque pour accomplir le pèlerinage. La DASS en a dénombré six personnes.

Loin des régimes imposés dans des hospices et foyers spécialisés, les personnes ont toujours bénéficié d’un traitement de faveur et d’une attention particulière, estime Mohamed Salah Chegga, président d’une association de retraités à Tamanrasset. Cependant, «cette frange nécessite plus d’attention et de motivation favorisant son implication socio-économique et psychologique dans notre société», a-t-il préconisé. Les organisateurs, imprégnés des préceptes de l’islam et des prêches prononcés par les imams conviés à la cérémonie, ont insisté sur la nécessité d’asseoir une bonne politique de prise en charge en faveur de ces personnes qui souffrent silencieusement de dégénérescence des mœurs et de l’exclusion familiale.

Au terme de cette journée, marquée par des animations musicales, des récitals de poésie, des cadeaux symboliques ont été offerts à certaines personnes âgées. Les associations activant dans ce domaine ont également été honorés par la DASS, qui a préféré clôturer la journée par la description de la liesse et de la joie qui se sont visiblement dessinées sur le visage des chanceux présents.