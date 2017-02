Sud-Est : Plus de 60 morts dans 1462 accidents en 2016

Réagissez

Le facteur humain reste toujours la principale cause. Au total, 66 personnes ont trouvé la mort et 1745 autres ont été blessées dans 1462 accidents de la circulation survenus durant l’année écoulée, à travers la région sud-est du pays, selon le bilan de l’inspection régionale de la police. Le facteur humain est considéré comme la principale cause de 1450 de l’ensemble des accidents de la route enregistrés par les services de la police sur le territoire des wilayas de Ouargla, Biskra, El Oued, Ghardaïa, Laghouat et Illizi, notamment en ce qui concerne le non-respect du code de la route, dont la vitesse et les dépassements dangereux. Par ailleurs, les facteurs liés à l’environnement et à l’état du véhicule sont les causes des 12 accidents restants. Dans la même période, les éléments de la police de la voie publique ont procédé au retrait de 19 367 permis de conduire, avec 8378 infractions établies.