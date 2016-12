Sonelgaz investit les écoles et la radio

Réagissez

Une vaste campagne de sensibilisation sur les dangers du gaz a été lancée à travers toute la wilaya de Ghardaïa, depuis lundi 28 novembre, par les services de la Société de distribution du centre (SDC) relevant de l’entreprise Sonelgaz.

Principaux destinataires de cette campagne qui entre dans le cadre d’un programme d’information, de sensibilisation et de prévention contre les intoxications au monoxyde de carbone, les élèves des 3 paliers de l’enseignement (primaire, moyen et secondaire), répartis sur les 13 communes de la wilaya de Ghardaïa, les jeunes dans les associations (culturelles, sportives et à caractère sociale) et les mères de familles. Cette campagne sur les risques des gaz brûlés, notamment le monoxyde de carbone, coïncide avec la saison du froid où les chauffages sont très utilisés.

En parallèle des interventions des éléments de la Sonelgaz dans les établissements scolaires, des émissions sur les ondes de la radio locales seront assurées tout au long de l’hiver pour faire aboutir le message sur le danger du gaz et ce jusque dans les chaumières. Ces émissions radiophoniques pour qu’elles touchent l’ensemble de la population composée des deux communautés seront assurées en arabe et en mozabite. Les places publiques seront aussi investies par la Sonelgaz qui installera des chapiteaux, dans lesquels ses agents auront pour mission d’informer les citoyens mais aussi et surtout les mères de famille sur ce danger silencieux et sournois du gaz.

Des brochures, des dépliants, des prospectus et des autocollants appelant et incitant à la prudence seront distribués pour la circonstance. Des explications relatives aux risques d’appareils non reliés à une conduite d’évacuation (chauffage, chauffe-eau), l’obstruction des bouches de ventilation et de cheminées, la conformité des installations intérieures et des colonnes montantes et la conduite à tenir face aux dangers d’explosion et d’intoxication par le monoxyde de carbone seront ainsi données aux citoyens. Cette action est aussi une occasion pour sensibiliser sur le risque des branchements illicites et du piratage de l’énergie et sensibiliser les citoyens sur la nécessité de respecter certaines recommandations de sécurité dans l’utilisation de certains appareils. Selon un cadre de la protection civile de la wilaya de Ghardaïa « le monoxyde de carbone est un gaz inodore, non irritant et incolore.

C’est une source d’asphyxie pouvant entraîner la mort en moins d’une heure. Il est dégagé par la mauvaise combustion d’un moteur ou d’un appareil fonctionnant avec du gaz, du charbon, de l’éthanol, du bois, du fuel ou de l’essence. Le citoyen doit être conscient quant à la dangerosité du gaz et s’assurer de sa bonne utilisation. Il doit s’assurer d’abord de la fiabilité du matériel et de la méthode à suivre pour chauffer son appartement afin d’éviter de mettre sa vie et celle de sa famille en danger. L’utilisation du gaz ainsi que l’installation du réseau interne de chauffage doit répondre à des normes de sécurité et la maison doit être aérée pour parer à toute éventuelle asphyxie due au gaz.»

Une attention particulière doit être accordée aux nouveaux ensembles urbains, notamment ceux nouvellement raccordés au réseau de gaz naturel. Selon le programme établi, l’opération de sensibilisation en vue de sensibiliser les citoyens et de leur inculquer la culture de la prévention, se poursuivra jusqu’au mois d’avril 2017 par des actions de proximité, dans les établissements scolaires, les résidences universitaires, les places publiques, les bibliothèques, les maisons de jeunes et autres structures. La radio locale de Ghardaïa, comme à son habitude, est déjà mobilisée pour apporter sa contribution active dans cette campagne de prévention, très importante pour éviter des drames, endeuillant des familles entières.