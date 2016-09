Solidarité : Opérations ophtalmologiques pour plus de 250 malades

Réagissez

Atteints de diverses pathologies ophtalmologiques, plus de 250 patients seront auscultés et pris en charge chirurgicalement par une équipe composée d’équipes médicales espagnole et algérienne, et ce, pendant toute une semaine au niveau de l’hôpital Docteur Brahim Tirichine de Sidi Abbaz dans la commune de Bounoura, soit du 19 au 25 du mois en cours.

Atteints en grande partie de la cataracte, maladie ophtalmologique très répandue dans les régions sahariennes, en raison des conditions climatologiques, notamment aux vents de sable, beaucoup de patients, en sus de ceux de la wilaya de Ghardaïa, sont issus des wilayas de Tamanrasset, Béchar, Ouargla, Illzi et Laghouat. Programmés par groupe d’une quarantaine de patients à traiter par jour au niveau des trois salles du bloc chirurgical central, ils seront pris en charge par une équipe de sept médecins, entre chirurgiens et anesthésistes espagnols, assistés d’une équipe de six chirurgiens ophtalmologues algériens, dont une chirurgienne exerçant à l’hôpital de Metlili, les cinq autres venant de plusieurs établissements hospitaliers d’Algérie. Toute cette action est à mettre à l’actif de la très dynamique association Tagemi Human and Cultural d’El Atteuf, à une dizaine de kilomètres de Ghardaïa, qui n’en est pas à son premier coup d’éclat.

En effet, fondée en 2006, celle-ci s’est déjà illustrée à plusieurs reprises dans le domaine humanitaire notamment en organisant des plateaux chirurgicaux en direction des plus démunis. Celle d’aujourd’hui, rehaussée par la présence de Azzedine Mechri, le wali de Ghardaïa, entouré des directeurs de la santé, de l’action sociale et des autorités militaires de la région, qui ont assisté à l’auscultation, par l’équipe médicale espagnole, de la première patiente, âgée de 71 ans, originaire de Reggane dans la wilaya d’Adrar, en est déjà à sa sixième édition.

A signaler que l’équipe médicale espagnole, membre de l’organisation humanitaire Barraquer, exerçant au niveau de la clinique éponyme de Barcelone, a débarqué avec armes et bagages, à savoir tout le matériel médical adéquat pour ce genre d’interventions chirurgicales. A n’en point douter, des actions de ce genre sont à encourager, notamment dans les zones sensibles et en direction des citoyens les plus démunis et les plus fragiles. Et tout naturellement, les pouvoirs publics gagneront énormément à encourager ces associations, telles que Tagemi, qui s’impliquent de toute leur âme à aider et soulager les souffrants.