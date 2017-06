Réagissez

C’est le chiffre qui nous a été communiqué par Messaoud Saouli, le directeur de l’action sociale de la wilaya de Ghardaïa, représentant le nombre de kits alimentaires distribués au profit des familles nécessiteuses dans le cadre des actions de solidarité durant le mois sacré de Ramadhan .

Sans révéler le montant consacré cette année aux opérations de solidarité dans la wilaya de Ghardaïa, Messaoud Saouli précise que cette opération est une conjonction de la contribution de différents secteurs et instances locales ainsi que celle de la Sonatrach. Ainsi, les 13 APC constituant la wilaya de Ghardaïa ont fourni et distribué pas moins de 24 267 couffins alimentaires. Le ministère de la Solidarité a participé avec 3000 couffins, alors que la wilaya de Ghardaïa en a offert 3100. Pour sa part et comme à son habitude, la Sonatrach a mis du baume au cœur de pas moins de 2000 familles nécessiteuses. Composés de produits alimentaires de première nécessité, dont l’huile, le café, la tomate concentrée, la semoule, le lait en poudre, le sucre et autre, ces kits alimentaires permettront ,un tant soit peu, aux familles nécessiteuses de passer , sinon la totalité du mois de Ramadhan, du moins une bonne partie dans des conditions acceptables, d’une part et d’autre part de se soulager un porte monnaie en grande difficulté, érodé à tout va. à signaler tout de même, que beaucoup d’associations qui refusent d’être citées et fuyants toute espèce de publicité, distribue en toute discrétion dans les quartiers populaires aux plus nécessiteux, des kits alimentaires, des effets vestimentaires pour l’Aïd et quelque fois même des paquets de viandes blanches et rouges. C’est dire que la générosité des algériennes et des algériens n’a jamais été entamée. Elle reste intacte malgré tofu les aléas du temps, de la conjoncture économique et des évènements. Bon sang ne saurait mentir.